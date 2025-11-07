"Çıraq" yatağından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb
Energetika
- 07 noyabr, 2025
- 10:36
Bu il noyabrın 1-nə qədər "Çıraq" yatağından 106,8 milyon ton neft, 24,7 milyard m³ təbii qaz hasil edilib.
"Report" bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
"Azərbaycan neft sənayesinin simvollarından sayılan Çıraq platformasından ilk neft hasilatına başlanılmasından 28 il ötür. "Çıraq", "Azəri-Çıraq-Günəşli"dən ilk neft hasil edən platformadır. Cari ildə platformada ümumi hasilat təqribən gündə orta hesabla 21 min barrel təşkil edib", - deyə nazirlik bəyan edib.
