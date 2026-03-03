Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Стюарт Шоу: На "Шахдениз" планируется ввод в эксплуатацию шести новых скважин

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 15:51
    Стюарт Шоу: На Шахдениз планируется ввод в эксплуатацию шести новых скважин

    Компания BP в ближайшие годы планирует ввести в эксплуатацию еще шесть скважин на месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия.

    Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по добыче в регионе Азербайджан–Грузия–Турция Стюарт Шоу заявил на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    По его словам, действующие мощности месторождения позволяют добывать около 77 млн кубометров газа в сутки.

    "Месторождение Шахдениз продолжает безопасную и эффективную работу и остается ключевым элементом выполнения Азербайджаном своих обязательств перед европейскими и региональными энергетическими рынками", - добавил представитель BP.

    Шоу также отметил, что с 1 января 2026 года Трансадриатический газопровод после расширения способен экспортировать в Европу до 12 млрд кубометров газа в год.

    "Продолжается расширение подводной добычной системы. Все пять подводных ветвей уже введены в эксплуатацию. Мы планируем ввод в эксплуатацию дополнительных шести скважин в последующие годы", - заявил он.

    Южный газовый коридор (ЮГК) Трансадриатический трубопровод Консультативный совет ЮГК компания BP Стюарт Шоу
