Стюарт Шоу: На "Шахдениз" планируется ввод в эксплуатацию шести новых скважин

Компания BP в ближайшие годы планирует ввести в эксплуатацию еще шесть скважин на месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по добыче в регионе Азербайджан–Грузия–Турция Стюарт Шоу заявил на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, действующие мощности месторождения позволяют добывать около 77 млн кубометров газа в сутки.

"Месторождение Шахдениз продолжает безопасную и эффективную работу и остается ключевым элементом выполнения Азербайджаном своих обязательств перед европейскими и региональными энергетическими рынками", - добавил представитель BP.

Шоу также отметил, что с 1 января 2026 года Трансадриатический газопровод после расширения способен экспортировать в Европу до 12 млрд кубометров газа в год.

"Продолжается расширение подводной добычной системы. Все пять подводных ветвей уже введены в эксплуатацию. Мы планируем ввод в эксплуатацию дополнительных шести скважин в последующие годы", - заявил он.