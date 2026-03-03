İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    BP-nin vitse-prezidenti: "Şahdəniz"də əlavə altı quyunun istismara verilməsini planlaşdırırıq"

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 15:05
    BP-nin vitse-prezidenti: Şahdənizdə əlavə altı quyunun istismara verilməsini planlaşdırırıq

    Hazırda "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağındakı qurğular gündə təxminən 77 milyon standart kubmetr qaz hasilatı və emalı gücünə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə regionunda hasilat üzrə vitse-prezidenti Stüart Şou Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarının yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Şahdəniz" yatağı təhlükəsiz və səmərəli şəkildə qaz hasilatını davam etdirir: "O, Azərbaycanın Avropa və regional enerji bazarları qarşısındakı öhdəliklərinin əsas sütunlarından biri olaraq qalır. Bu il "Şahdəniz" üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin imzalanmasının 30 ili tamam olur. Otuz ildən sonra hamımız bu nəhəng yatağın uğuru ilə qürur duya bilərik. "Şahdəniz" həmçinin BP-nin portfelində ən böyük qaz yatağı olaraq qalır".

    S. Şou bildirib ki, Trans-Adriatik Qaz Boru Kəmərinin (TAP) genişləndirilməsindən sonra SGC operatorları 1 yanvar 2026-cı il tarixindən etibarən Avropaya gündəlik ixrac həcmlərini artıraraq ildə təxminən 12 milyard kubmetrə çatdırıb: "Bu ötürücülük gücü hazırda qüvvədədir və istifadə edilir".

    O əlavə edib ki, hazırda "Şahdəniz" sualtı hasilat sisteminin genişləndirilməsi də davam etdirilir: "Beş sualtı cinahın hamısı artıq istismardadır. Biz növbəti illərdə əlavə altı quyunun istismara verilməsini planlaşdırırıq. Bütün bunlar Azərbaycanın qaz təchizatı imkanlarını gücləndirir və region və Avropa bazarları üzrə götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dəstək verir".

    Qeyd edək ki, "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənub-şərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf olunub.

    Layihədə BP (operator – 29,99 %), Cənub Qaz Dəhlizi (16,02 %), "LUKoil" (19,99 %), TPAO (19 %), MVM (5 %), NİKO (10,00 %) şirkətləri iştirak edir.

    BP Stüart Şou Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Son xəbərlər

    15:40

    İngiltərə klubu Denni Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar verib

    Futbol
    15:39

    "Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"

    Energetika
    15:36

    "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Energetika
    15:36

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    Region
    15:35

    Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"

    Energetika
    15:31

    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Region
    15:20

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    15:20

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    15:18

    TAP AG əməliyyatları üçün dekarbonizasiya planı hazırlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti