Строительство верхних строений платформы "Шахдениз-2" завершено на 93%

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Работы по строительству верхних строений платформы "Шахдениз-2" идут по графику, и их планируется установить на море летом 2017 года.

Как передает Report, об этом проинформированы президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и ее руководящие лица в ходе осмотра строительных площадей компании BP-Azerbaijan.

Вице-президент BP по "Шахдениз-2" Юан Драмонд заявил, что на сегодняшний день строительство двух верхних строений завершено на 93%: "Работы по строительству на палубе технологической платформы и жилых блоков завершены на 98%, добывающей и райзерной платформы – на 91%. На технологической платформе уже установлены 50 жилых модулей. Ход работ позволил опередить график на 3 месяца и начать тестовую эксплуатацию двух верхних строений уже в марте этого года. Тестовая эксплуатация завершена примерно на 40%".

По его словам, впервые в ходе тестовой эксплуатации применен опыт местных технических специалистов: "Помимо этого, работы по производственному проектированию также выполнены своевременно и эффективно местным подрядчиком. ATA (Amec-Tekfen-Azfen) привлек на строительство верхних строений примерно 5200 человек, из них 88% - высококвалифицированные местные кадры".

Он также подчеркнул, что все работы выполняются в рамках бюджета.

Отметим, что впервые 100% строительных работ по платформе "Шахдениз-2" выполняются в Азербайджане. Консорциум АТА осуществляет строительство двух верхних строений на строительно-монтажном участке "Азфен" в Бибиэйбате.