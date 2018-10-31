Строительство новой платформы АЧГ будет завершено к середине 2022 года

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Большая часть строительных работ на платформе "Центрально-Восточный Азери", которую планируется построить на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, как ожидается, будет проводиться с середины 2019-го по середину 2022 года".

Как сообщает Report, об этом рассказал менеджер проекта Колин Симпсон на общественных слушаниях проекта документа по оценке влияния проекта "Центрально-Восточный Азери" на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС и СФ).

По его словам, верхние строения платформы, скорее всего, будут построены на Баилово, нижние – Бакинском заводе глубоководных оснований.

С 2020 года части платформы начнут отправлять в море, установка опорного блока запланирована на конец 2021 года, установка верхних строений – на середину 2022 года.

Менеджер также отметил, что начало добычи на платформе ожидается в 2023 году.

Окончательный вариант документа по оценке влияния проекта "Центрально-Восточный Азери" на окружающую среду и социальную сферу будет обнародован в январе-феврале 2019 года.

Работы FEED (Front End Engineering Design – предварительное проектирование) и детальный инжиниринг на новой платформе будет осуществлять совместное предприятие SOCAR-KBR.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе. Новое соглашение предусматривает разработку месторождения до 2050 года.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.