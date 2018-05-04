Строительство комплекса SOCAR GPC намечено на конец этого, начало следующего года

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Реализацию газоперерабатывающего и полимерного комплекса SOCAR GPC Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планируется начать в конце 2018-го, начале 2019 года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на открытой встрече, посвященной презентации проекта SOCAR GPC и обсуждению подхода к процессу оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий.

Изучение экологических и социальных последствий проекта проводилось выбранными на тендерной основе компаниями Golden Associates (Турция) и местной Sulaco Consulting&Engineering.

Представитель Sulaco Ислам Мамедов сказал, что в ходе строительства комплекса будет задействовано 15 тыс. человек, а во время эксплуатации работой обеспечат 2 тыс. человек.

По его словам, комплекс планируется построить вблизи поселка Сангачал Гарадагского района:

"Было рассмотрено несколько вариантов для комплекса, выбрана территория площадью 305 гектаров, строительство будет проводиться на 250 гектарах. На территории проведены геологические, сейсмологические и другие исследовательские работы. Цель – очистка природного газа в соответствии с более высокими стандартами".

Годовая мощность газоперерабатывающего завода предусмотрена в объеме 10 млрд кубометров (очищенного 9,1 млрд кубометров). Ожидается, что на комплексе также будет производиться 600 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности, 130 тыс. тонн пропилена, 42 тыс. тонн бензола и 25 тыс. тонн бензина в год. Кроме того, для внутреннего потребления ежегодно планируется производить 32 тыс. тонн бутена-1, 21 тыс. тонн гексена-1".

По его словам, в строительстве комплекса будут использоваться самые современные технологии.