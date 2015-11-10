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    Строительные работы на трубопроводе TANAP идут по плану

    Сварочные работы на первом участке трубопровода завершатся к концу года

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сварочные работы на участке протяженностью 50 км Трансанатолийского трубопровода (TANAP) завершатся к концу года. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

    Р.Абдуллаев отметил, что завершился тендер на проведение строительных работ на участке трубопровода протяженностью 1 350 км, дан старт строительным работам.

    "На каждом участке уже ведутся сварочные работы, завершена подготовка дороги. Все работы идут по плану. Трубопровод будет готов принять первый газ в первой половине 2018 года", - подчеркнул Р.Абдуллаев.

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