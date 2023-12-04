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Стратегический запас нефти в США упал до рекордного минимума

Стратегический запас нефти в США упал до рекордного минимума Стратегический запас нефти в США упал до рекордного за последние 30 лет минимума.
Энергетика
4 декабря 2023 г. 06:22
Стратегический запас нефти в США упал до рекордного минимума

Стратегический запас нефти в США упал до рекордного за последние 30 лет минимума.

Как передает Report, об этом сказал в интервью американскому телеканалу Fox News президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена только за один год истратила 40% национальных запасов нефти. Стюарт считает, что запасы тратятся для того, чтобы нынешние американские власти смогли благополучно пройти очередной электоральный цикл. Глава Ассоциации нефтегазовой промышленности США назвал угрозой национальной безопасности такой низкий уровень нефтяных запасов.

Стюарт подчеркнул, что пополнять запасы придется тяжелой нефтью, в то время как на территории США в основном добывают легкую малосернистую нефть. Поэтому топливо в США придется ввозить из-за рубежа.

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