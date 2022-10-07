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Страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа более чем на 90%

Страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа более чем на 90% Закачка в подземные хранилища газа (ПГХ) Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%.
Энергетика
7 октября 2022 г. 11:01
Страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа более чем на 90%

Закачка в подземные хранилища газа (ПГХ) Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По состоянию на конец газовых суток 5 октября (завершились 6 октября) ПГХ заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,24 процентных пункта (п.п.). К настоящему времени в газохранилища закачаны около 97,39 млрд кубометров.

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПГХ не менее чем на 80%, а в последующие годы - на 90%. Показатель в 80% пока не достигнут в Болгарии (77,79%), Венгрии (74,76%) и Латвии (53,13%) При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа.

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Версия на английском языке EU countries fill underground gas storage facilities by over 90%

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