Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку по сокращению добычи на 87% от плана

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с, в мае исполнили договоренности на 87% от плана.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК, знакомый с данными статистики, которая сегодня будет обсуждаться на заседании технического комитета.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти в первый месяц работы соглашения на 8,4 млн баррелей в сутки.

При этом десять стран ОПЕК свою квоту по сокращению добычи выполнили на 84%, а страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, на 92%, уточнил он.

Данные по соблюдению сделки, подготовленные к сегодняшнему заседанию технического комитета ОПЕК+, близки к оценке МЭА. В отчете агентства, опубликованном во вторник, были приведены собственные расчеты по соблюдению соглашения ОПЕК+. По их данным, общее исполнение соглашения в мае по странам ОПЕК+ составило 89%, по странам ОПЕК - 86%, а странам "не ОПЕК" - 94%.

Ранее министры ОПЕК+ уже обсуждали тему недостаточного сокращения добычи в альянсе. По мнению Саудовской Аравии, "низким результатам нет места в соглашении". По подсчетам МЭА, в мае не смогли полностью в соответствии с квотой сократить добычу нефти такие страны, как Ирак, Нигерия, Ангола, Казахстан и другие. На встрече 6 июня страны альянса договорились, что отставание будет компенсировано в течение июля - сентября.

Завтра текущие итоги обсудят на заседании министерского мониторингового комитета, в который входят восемь стран. В их числе Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан.