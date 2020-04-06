Страны G20 пытаются привлечь США к соглашению ОПЕК+

Дипломаты, которые занимаются вопросами нефтяной отрасли, заявили, что Саудовская Аравия, Россия и другие производители нефти стремятся договориться о сделке по снижению цен на нефтепродукты, чтобы остановить ценовой кризис.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что договоренностей не удается пока достичь из-за серьезных трудностей. Среди них — отложенная встреча ОПЕК+, а также желание Москвы и Эр-Рияда, чтобы к сделке присоединился Вашингтон. При этом сам президент США Дональд Трамп не собирается присоединяться к договоренностям и снижать цены на нефть.

По словам двух источников, близких к ситуации, дипломаты хотят собрать 10 марта встречу министров энергетики стран G20, чтобы привлечь США к соглашению по нефти. Заседание ОПЕК+ же должно состояться 9 марта.

Напомним, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.