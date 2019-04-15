Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Одобрения Совета - последний этап официального согласования документа, в начале апреле утвердил Европарламент.Одобрение прошло без обсуждения текста проекта. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.Согласно закону, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа (так называемый "анбандлинг", когда компания не может добывать "голубое топливо" и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется).

Компания Nord Stream 2 AG, созданная для строительства и эксплуатации "Северного потока — 2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе. Что касается действующего "Северного потока", то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода, ее мажоритарный акционер – также "Газпром" с долей в 51%.

Как заявил ранее в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, поправки к Газовой директиве не нацелены специально на "Северный поток — 2".В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале апреля сказал, что "Северный поток — 2" будет реализован даже с учетом внесения поправок в директиву.