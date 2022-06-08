Стоимость нефти выросла в ожидании увеличения спроса

Мировые цены на нефть в среду утром выросли в ожидании увеличения спроса.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли в ожидании увеличения спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% — до 120,93 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 119,89 доллара.

Положительная динамика связана с ожидаемым ростом спроса на топливо в связи с началом летнего сезона поездок.

Это перевесило неожиданный негатив от Американского института нефти (API). Согласно данным института, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 3 июня выросли на 1,845 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 1,8 млн баррелей.