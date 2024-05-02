Нефть марки Brent подорожала до 83,97 доллара за баррель

Котировки нефти выросли утром в четверг после снижения накануне на данных о запасах в США.

Котировки нефти выросли утром в четверг после снижения накануне на данных о запасах в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,53 доллара (0,64%), до 83,97 доллара за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,89 доллара (3,4%), до 83,44 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,51 доллара (0,65%), до 79,51 доллара за баррель.

За прошлую сессию контракт подешевел на 2,93 доллара (3,6%), до 79 долларов за баррель.

Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк набрал 0,4%, североамериканский - потерял 1,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше 79 долларов за баррель, пишет Trading Economics.