О нас

Нефть марки Brent подорожала до 83,97 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 83,97 доллара за баррель Котировки нефти выросли утром в четверг после снижения накануне на данных о запасах в США.
Энергетика
2 мая 2024 г. 09:44
Нефть марки Brent подорожала до 83,97 доллара за баррель

Котировки нефти выросли утром в четверг после снижения накануне на данных о запасах в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,53 доллара (0,64%), до 83,97 доллара за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,89 доллара (3,4%), до 83,44 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,51 доллара (0,65%), до 79,51 доллара за баррель.

За прошлую сессию контракт подешевел на 2,93 доллара (3,6%), до 79 долларов за баррель.

Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк набрал 0,4%, североамериканский - потерял 1,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше 79 долларов за баррель, пишет Trading Economics.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti artıb

Экслюзивные новости

Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi