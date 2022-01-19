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Стоимость нефти подорожала на фоне роста спроса

Стоимость нефти подорожала на фоне роста спроса Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырье.
Энергетика
19 января 2022 г. 09:36
Стоимость нефти подорожала на фоне роста спроса

Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырье.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,14%, до 88,51 США доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,24%, до 85,88 доллара.

Трейдеры обратили внимание на вчерашний доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 млн баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 221 млн баррелей.

Газета Wall Street Journal сообщает, что мировой спрос на нефть может оставаться устойчивым, несмотря на глобальный всплеск случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".

На котировки положительно влияют и такие новости о диверсионных актах, как в понедельник, когда в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби.

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