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    ​Стоимость нефти перешагнула психологический барьер

    Report прогнозирует повышение стоимости нефти до 75 долларов за баррель

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Стоимость нефти на мировом рынке перешагнула психологический барьер - 60 долларов США за баррель.

    Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent выросла до 59 долларов за баррель на прошлой неделе и на этой неделе продолжает расти.

    Отметим, что в начале этого года цена на нефть составляла 58 долларов за баррель. Затем 13 января стоимость нефти упала до минимальной отметки за последний период - 47,68 долларов за баррель. В последнее время, несмотря на укрепление доллара на мировом рынке, стоимость нефти продолжает расти. В этом большую роль играют события в Йемене и отмена эмбарго в отношении Ирана.

    Как ранее отмечала аналитическая группа Report, в течение 2015 года прогнозируется повышение стоимости нефти до 75 долларов за баррель. 

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