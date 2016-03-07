​Стоимость нефти на мировом рынке достигла 40 долларов/баррель

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня на мировом рынке наблюдается рост цен на нефть. Как сообщает Report, нефть подорожала вследствие решения ряда стран не повышать объемы добычи.

На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,71 доллара или 1,98% и составила 36,63 доллара/баррель.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,77 доллара или 1,99% и составила 39,49 доллара/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 42 доллара/баррель.