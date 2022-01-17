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Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 7%

Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 7% Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снизились примерно на 7% по сравнению с расчетной ценой пятницы, снова опустившись ниже 1 000 долларов CША за тысячу кубометров после некоторого роста утром.
Энергетика
17 января 2022 г. 13:39
Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 7%

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снизились примерно на 7% по сравнению с расчетной ценой пятницы, снова опустившись ниже 1 000 долларов CША за тысячу кубометров после некоторого роста утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с самого открытия торговой сессии продемонстрировала устойчивое снижение. Так, с отметки чуть выше 1 070 долларов (локальный максимум) цены упали примерно до 950 долларов.

Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1 130 долларов за тысячу кубометров, в среду расчетная цена стала минимальной с начала года — почти 885 долларов. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и достиг в пятницу 1 025 долларов.

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