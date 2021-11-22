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Стоимость Brent обновила минимум с октября

Стоимость Brent обновила минимум с октября Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились, стоимость марки Brent опустилась ниже 78 долларов США за баррель впервые с начала октября, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
22 ноября 2021 г. 09:14
Стоимость Brent обновила минимум с октября

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились, стоимость марки Brent опустилась ниже 78 долларов США за баррель впервые с начала октября, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.46 (по бакинскому времени) стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% — до 78,74 доллара США за баррель, при этом ранее она опустилась ниже 78 долларов впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI подешевели на 0,04% — до 75,91 доллара США за баррель.

Нефть продолжает умеренно дешеветь после сильнейшего с августа недельного снижения – за прошлую неделю марка Brent потеряла 3,6%, WTI – 5,8%. Пессимизм был вызван опасениями за спрос на фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, трейдеры оценивают возможность переизбытка сырья на рынке в связи с вероятным высвобождением нефти из стратегических запасов США. Такую меру рассматривает и Япония, согласно сообщениям СМИ. Однако аналитики считают это маловероятным.

"США говорили об этом несколько недель, но ничего не сделали. Факт того, что они не сделали этого на фоне рекордных за несколько лет цен, говорит о малой вероятности такого шага. Цены на нефть снижаются на фоне всплеска заболеваемости в Европе", — цитирует агентство Блумберг основательницу Vanda Insights Вандану Хари (Vandana Hari).

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Версия на азербайджанском языке “Brent” neftinin qiyməti minimum səviyyəyə düşüb
Версия на английском языке Brent hits lowest since October

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