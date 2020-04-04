США временно разрешат частным компаниям хранить нефть в стратегическом резерве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американским частным нефтедобывающим компаниям временно разрешат хранить продукцию в государственном стратегическом резерве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам Д.Трампа, сейчас на нефтяном рынке переизбыток сырья из-за коронавируса. Президент США пообещал, что власти страны примут меры для поддержки своих нефтекомпаний.

Накануне, 3 апреля, Дональд Трамп провел совещание с руководителями нескольких крупных нефтяных компаний США, в числе которых были Exxon Mobil и Chevron Corp. «Я проинформировал их о том, что мы предоставим пространство в стратегическом нефтяном резерве, чтобы американские производители могли хранить нефть (в резерве), которую можно будет продать позднее»,— рассказал президент США по итогам встречи.

Стратегический нефтяной запас США был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Общая емкость хранилищ составляет около 713,5 млн баррелей нефти. Сейчас в четырех хранилищах в штатах Техас и Луизиана находится около 635 млн баррелей.

С начала марта цены на нефть упали до двадцатилетних минимумов. Одной из причин стал распад сделки ОПЕК+: входящие в организацию страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Вчера, 3 апреля, президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к договоренностям в рамках ОПЕК+ и конкретно с США. По состоянию на 3 апреля нефть марки Brent торговалась на уровне 28,5 долларов США за баррель.