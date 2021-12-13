США продадут до 5 млн баррелей нефти из своих резервов

Министерство энергетики США одобрило первое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва 4,8 млн баррелей нефти в рамках обмена. Этот объем будет возвращен в 2022-2024 годах.

Министерство энергетики США одобрило первое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва 4,8 млн баррелей нефти в рамках обмена. Этот объем будет возвращен в 2022-2024 годах.

Как передает Report, об этом сообщило министерство.

Поставки для компании ExxonMobil будут осуществлены из хранилищ Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw.

Минэнерго США также сообщило, что продолжит принимать заявки от заинтересованных компаний, так как на продажу 17 декабря будет выставлено еще 18 млн баррелей, что ранее было одобрено Конгрессом.

В ноябре президент США Джо Байден, недовольный тем, что ОПЕК+ недостаточно увеличивает поставки нефти на рынок, что вызывает рост цен на топливо, объявил о намерении Объединенных Штатов продать 50 млн баррелей нефти из резервов, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

ОПЕК+, перед очередным заседанием которой было сделано это объявление, сочла влияние такого шага на рынок незначительным, как и большинство аналитиков. Впрочем, эксперты отмечали, что слухи о планах высвободить нефть из стратегических резервов удержало цены на нефть на уровне 80 долларов США за баррель.