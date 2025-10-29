Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Средняя цена нефти Azeri Light за 8 месяцев превысила $73 за баррель

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 16:55
    Средняя цена нефти Azeri Light за 8 месяцев превысила $73 за баррель

    Средняя цена на нефть марки Azeri Light в январе-августе 2025 года составила $73,1 за баррель, это на 4,4% выше, чем заложено в госбюджете Азербайджана на текущий год ($70/бар).

    Как сообщает Report, наиболее высокая цена на нефть Azeri Light в текущем году была зафиксирована в январе ($81,3 за баррель), самая низкая - в мае ($66,3).

    Отметим, что средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light в 2024 году составила около $84 за баррель.

    Правительство Азербайджана среднюю экспортную цену нефти марки Azeri Light на 2026 год закладывает на уровне $65 за баррель.

    нефть Azeri Light
    8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb
    Average price of Azeri Light oil exceeds $73 per barrel over eight months

    Последние новости

    17:30

    Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартам

    Внутренняя политика
    17:27

    Посольство: Ведутся переговоры относительно задержанного в Черногории гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    17:24

    Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатов

    Внутренняя политика
    17:24

    Самир Шарифов рассказал о ходе реализации проекта создания агрогородка в Агдаме

    АПК
    17:09

    Джон Алдердайс: Существует потенциал для сделок UKEF в транспортном секторе Азербайджана

    Инфраструктура
    17:06

    Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из США

    Другие страны
    17:04

    Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах Азербайджана

    Инфраструктура
    17:03

    Азербайджан выплатил за 9 месяцев свыше 5 млрд манат по гособлигациям

    Финансы
    16:56
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и транспорта

    Бизнес
    Лента новостей