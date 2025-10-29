Средняя цена нефти Azeri Light за 8 месяцев превысила $73 за баррель

Средняя цена на нефть марки Azeri Light в январе-августе 2025 года составила $73,1 за баррель, это на 4,4% выше, чем заложено в госбюджете Азербайджана на текущий год ($70/бар).

Как сообщает Report, наиболее высокая цена на нефть Azeri Light в текущем году была зафиксирована в январе ($81,3 за баррель), самая низкая - в мае ($66,3).

Отметим, что средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light в 2024 году составила около $84 за баррель.

Правительство Азербайджана среднюю экспортную цену нефти марки Azeri Light на 2026 год закладывает на уровне $65 за баррель.