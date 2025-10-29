8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb
Energetika
- 29 oktyabr, 2025
- 17:24
Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 73,1 ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın cari il üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan göstəricidən (1 barel 70 ABŞ dolları) 4,4 % çoxdur.
Cari ildə "Azeri Light" markalı neftin ən yüksək qiyməti yanvarda (bir barel üçün 81,3 ABŞ dolları), ən aşağı qiyməti isə mayda (66,3 ABŞ dolları) qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin orta ixrac qiyməti təxminən 84 ABŞ dolları təşkil edib.
Azərbaycan hökuməti 2026-cı il üçün "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin orta ixrac qiymətini 65 ABŞ dolları səviyyəsində götürür.
Son xəbərlər
17:42
EBRD Azərbaycana "yaşıl iqtisadiyyat"ın maliyyələşdirilməsi proqramı üçün 100 milyon dollar ayırmağı planlaşdırırMaliyyə
17:37
Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin rəsmi açılışı olubXarici siyasət
17:37
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan Ali Məhkəmələri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbHadisə
17:31
"Mançester Siti" müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıbFutbol
17:24
8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötübEnergetika
17:22
Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcəkRegion
17:18
Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdırİnfrastruktur
17:16
Foto
Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirirMaliyyə
17:14