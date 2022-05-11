Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году составит 720 тыс. баррелей.

EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на майский выпуск отчета Short-Therm Energy Outlook Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Прогноз по добыче нефти на этот год на 10 тыс. баррелей или на 1,41% выше, чем апрельский прогноз.

Ожидается, что во втором квартале 2022 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 720 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 10 тыс. баррелей или на 1,41% больше, чем прогноз, представленный в апрельском отчете МЭА, на 20 тыс. баррелей или на 2,86% больше показателей суточной добычи второго квартала 2021 года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей, что совпадает с апрельским прогнозом, на 20 тыс. баррелей или на 2,82% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти третьего квартала 2021 года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 720 тыс. баррелей, что совпадает с апрельским прогнозом, на 10 тыс. баррелей или на 1,41% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти четвертого квартала 2021 года.