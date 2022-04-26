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СПГ-терминал в германском Шлезвиг-Гольштейне могут ввести в эксплуатацию к 2023 году

СПГ-терминал в германском Шлезвиг-Гольштейне могут ввести в эксплуатацию к 2023 году Терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в городе Брунсбюттель (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии может быть введен в эксплуатацию уже к началу 2023 года.
Энергетика
26 апреля 2022 г. 10:11
СПГ-терминал в германском Шлезвиг-Гольштейне могут ввести в эксплуатацию к 2023 году

Терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в городе Брунсбюттель (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии может быть введен в эксплуатацию уже к началу 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр германского региона Даниэль Гюнтер в интервью газете Die Welt.

"Наша цель - достичь этого к началу 2023 года, а затем иметь возможность подавать в газовую сеть до 5 млрд кубометров СПГ", - отметил он.

Ранее пресс-служба правительства другого региона ФРГ - Нижней Саксонии - сообщала, что власти планируют до конца года достроить в городе Вильгельмсхафен на севере ФРГ первый мобильный терминал для приема сжиженного газа. При этом уточнялось, что к началу 2023 года планируется уже приступить к импорту СПГ через мощности в Вильгельмсхафене. По словам премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, СПГ-терминал в городе Вильгельмсхафен после окончания строительных работ поможет заменить поставки российского газа в Германию на 40%.

В настоящее время в ФРГ нет терминалов для приема СПГ, строятся два: один - в Вильгельмсхафене, другой - в Брунсбюттеле.

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Версия на английском языке LNG terminal in Germany's Schleswig-Holstein may be commissioned by 2023

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