Спецпредставитель: Потенциал рек Зангилана используется для производства чистой энергии

Азербайджан, эффективно используя богатый гидроресурс Зангилана, уже построил четыре гидроэлектростанции общей мощностью 42 мегаватта, которые обеспечивают энергией целый город, и намерен продолжить развитие в этом направлении.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев во второй день работы III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

По его словам, в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) Азербайджан активно развивает чистые источники энергии, делая ставку на гидроэнергетику в регионе.

"Зангилан известен своими многочисленными реками, и мы прилагаем максимум усилий для их эффективного использования. Мы построили четыре гидроэлектростанции общей мощностью 42 мегаватта, что позволяет обеспечивать энергией целый город. Работа в этом направлении будет продолжена", - подчеркнул В. Гаджиев.