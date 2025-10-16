Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Спецпредставитель: Потенциал рек Зангилана используется для производства чистой энергии

    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 13:24
    Спецпредставитель: Потенциал рек Зангилана используется для производства чистой энергии

    Азербайджан, эффективно используя богатый гидроресурс Зангилана, уже построил четыре гидроэлектростанции общей мощностью 42 мегаватта, которые обеспечивают энергией целый город, и намерен продолжить развитие в этом направлении.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев во второй день работы III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    По его словам, в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) Азербайджан активно развивает чистые источники энергии, делая ставку на гидроэнергетику в регионе.

    "Зангилан известен своими многочисленными реками, и мы прилагаем максимум усилий для их эффективного использования. Мы построили четыре гидроэлектростанции общей мощностью 42 мегаватта, что позволяет обеспечивать энергией целый город. Работа в этом направлении будет продолжена", - подчеркнул В. Гаджиев.

