Xüsusi nümayəndə: "Zəngilan çaylarının potensialı təmiz enerji istehsalı üçün istifadə olunur"
Energetika
- 16 oktyabr, 2025
- 13:52
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə alternativ enerji layihələri tətbiq edilir.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev III Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) ikinci günündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Zəngilanda su resurslarından səmərəli istifadə edərək artıq ümumi gücü 42 meqavat olan və bütöv bir şəhəri enerji ilə təmin edən dörd su elektrik stansiyası inşa edilib.
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun olaraq Azərbaycan regionda hidroenergetikaya üstünlük verməklə təmiz enerji mənbələrini fəal şəkildə inkişaf etdirir.
