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    Сотрудникам SOCAR повысили зарплату на 10%

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ С 1 марта текущего года ежемесячный должностной оклад сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличен на 10%.

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице компании в социальных сетях.

    Кроме того, было отмечено, что по случаю Международного женского дня - 8 Марта сотрудницам компании была назначена премия в размере 100 манатов.

    Отметим, что в SOCAR работают около 51 тысяч человек, 8500 из которых женщины.

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