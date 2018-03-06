Сотрудникам SOCAR повысили зарплату на 10%

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ С 1 марта текущего года ежемесячный должностной оклад сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличен на 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице компании в социальных сетях.

Кроме того, было отмечено, что по случаю Международного женского дня - 8 Марта сотрудницам компании была назначена премия в размере 100 манатов.

Отметим, что в SOCAR работают около 51 тысяч человек, 8500 из которых женщины.