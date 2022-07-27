Состоялось заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии

Состоялось первое заседание комиссии в обновленном составе, созданной распоряжением президента страны от 5 декабря 2019 года ”О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Состоялось первое заседание комиссии в обновленном составе, созданной распоряжением президента страны от 5 декабря 2019 года ”О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Министр Парвиз Шахбазов в своем выступлении рассказал о важных задачах, стоящих перед комиссией в связи с исполнением распоряжения, отметив, что в соответствии с целями, определенными президентом Ильхамом Алиевым в энергетической сфере, уже начата реализация некоторых проектов по расширению использования возобновляемых источников энергии, ведутся подготовительные работы по другим, и в связи с этим важно, чтобы соответствующие структуры действовали согласованно.

На заседании была представлена информация о реализуемых в Азербайджане проектах по ветровой и солнечной энергии в промышленных масштабах, обсуждены технические, экономические, финансовые вопросы по подготовке этих проектов. Подготовленный проект решения о мерах, которые будут приняты до следующего заседания комиссии, был рассмотрен, принят с учетом замечаний и предложений.