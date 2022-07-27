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Состоялось заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии

Состоялось заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии Состоялось первое заседание комиссии в обновленном составе, созданной распоряжением президента страны от 5 декабря 2019 года ”О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".
Энергетика
27 июля 2022 г. 18:54
Состоялось заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии

Состоялось первое заседание комиссии в обновленном составе, созданной распоряжением президента страны от 5 декабря 2019 года ”О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Министр Парвиз Шахбазов в своем выступлении рассказал о важных задачах, стоящих перед комиссией в связи с исполнением распоряжения, отметив, что в соответствии с целями, определенными президентом Ильхамом Алиевым в энергетической сфере, уже начата реализация некоторых проектов по расширению использования возобновляемых источников энергии, ведутся подготовительные работы по другим, и в связи с этим важно, чтобы соответствующие структуры действовали согласованно.

На заседании была представлена информация о реализуемых в Азербайджане проектах по ветровой и солнечной энергии в промышленных масштабах, обсуждены технические, экономические, финансовые вопросы по подготовке этих проектов. Подготовленный проект решения о мерах, которые будут приняты до следующего заседания комиссии, был рассмотрен, принят с учетом замечаний и предложений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's commission on renewables holds its first session
Версия на азербайджанском языке ФотоBərpa olunan enerjidən istifadəyə dair Komissiyanın iclası keçirilib

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