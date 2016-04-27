​Состоялась встреча руководства AmCham и SOCAR CNG

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между представителями Американской торговой палаты (AmCham), PwC и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, на встрече принимали участие исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова, директор департамента консультаций PwC Назим Гаджиев и генеральный директор ООО SOCAR CNG Эльнур Мустафаев.

Исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова выразила благодарность гостям за спонсирование прошедшей недавно в Баку международной конференции "Энергия, возобновляемые источники и устойчивость".

Директор департамента консультаций PwC Н.Гаджиев рассказал о политике "зеленой" энергетики, низкоуглеродной экономике, нормативных актах и предстоящих задачах.

Генеральный директор SOCAR CNG Э.Мустафаев в своем выступлении на тему "Сжатый природный газ (CNG) как альтернативное топливо" дал информацию о SOCAR CNG, проводимых работах и будущих планах компании.