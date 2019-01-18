Солнечные панели будут установлены на озере Беюкшор весной 2021 года

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Установка системы из фотовольтаических панелей мощностью 100 кВт на озере Беюкшор в Баку будет завершена летом 2021 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности за 2018 год министерства энергетики.

Пилотный проект реализуется по инициативе Азиатского банка развития (АБР).

По проекту подписан контракт с компаниями-консультантами, Азиатским банком развития в качестве международных консультантов выбраны компании EQO-NIXUS и S.L.U, местной консалтинговой компании - Azerbaijan Energy Engineering and Consulting.

В 2018 году делегация АБР в ходе визита в страну посетила указанную территорию, провела встречи с представителями соответствующих государственных учреждений и организовала учебный семинар по проекту. Ожидается, что реализация проекта будет завершена к марту 2021 года.