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    SOCAR запустила сразу два инновационных решения в Украине

    © autoweek.com.ua

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Компания  "SOCAR Energy Ukraine" внедрила два инновационных решения в Украине - функцию расчета в приложении SOCAR level с помощью биометрических датчиков Touch ID и Face ID.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба компании.

    Кроме того, сеть установила в торговых залах на своих АЗК новые премиальные кофемашины от швейцарского производителя Franke.

    "Теперь, чтобы заказать кофейный напиток, не нужно стоять в очереди в кассу, а сам процесс оплаты с помощью мобильного приложения занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.

    Для оплаты топлива также достаточно, не выходя из машины, отсканировать QR-код на колонке, выбрать необходимое количество литров и оплатить с помощью приложения SOCAR level, при условии предварительной привязки к нему банковской карты.

    Напомним, в августе компания запустила мобильное приложение SOCAR level, с помощью которого можно заправить машину, не выходя из автомобиля. Оно позволяет рассчитываться за любые товары и горючее сети с помощью смартфона. 

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