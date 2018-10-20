SOCAR запустила сразу два инновационных решения в Украине

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Компания "SOCAR Energy Ukraine" внедрила два инновационных решения в Украине - функцию расчета в приложении SOCAR level с помощью биометрических датчиков Touch ID и Face ID.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, сеть установила в торговых залах на своих АЗК новые премиальные кофемашины от швейцарского производителя Franke.

"Теперь, чтобы заказать кофейный напиток, не нужно стоять в очереди в кассу, а сам процесс оплаты с помощью мобильного приложения занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.

Для оплаты топлива также достаточно, не выходя из машины, отсканировать QR-код на колонке, выбрать необходимое количество литров и оплатить с помощью приложения SOCAR level, при условии предварительной привязки к нему банковской карты.

Напомним, в августе компания запустила мобильное приложение SOCAR level, с помощью которого можно заправить машину, не выходя из автомобиля. Оно позволяет рассчитываться за любые товары и горючее сети с помощью смартфона.