SOCAR заключил контракт на экспорт нефти с Вьетнамом

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская SOCAR Trading и вьетнамская компания Binh Son Refining and Petrochemical Co. (BSR) подписали контракт.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в период действия контракта в 2018-2021 гг. SOCAR Trading ежемесячно будет поставлять вьетнамской компании 3 млн баррелей Azeri Light и 2 млн баррелей других марок сырой нефти. Это сырье предназначено для нефтеперерабатывающего завода Dung Quat.

Глава BSR Нгуен Хоай Джианг сообщил журналистам, что этот контракт очень важен для компании.

Отметим, что за первые 11 месяцев 2017 года добыча нефти во Вьетнаме в годовом сравнении снизилась на 10,6% до 12,48 млн тонн в год или 273,8 тыс. баррелей в сутки. Хотя годовые объемы производства в стране были запланированы на уровне 14,2 млн тонн.

Согласно данным системы Thompson Reuters Eikon, в январе-ноябре этого года SOCAR уже экспортировала 4 млн тонн сырой нефти во Вьетнам.