SOCAR выиграл тендер на бурение в Турции

Трест комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании (SOCAR) стал победителем тендера на реализацию проекта по бурению нефтегазовых скважин в Батмане, Турция.

Трест комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании (SOCAR) стал победителем тендера на реализацию проекта по бурению нефтегазовых скважин в Батмане, Турция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, между Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) и Трестом комплексных буровых работ подписан контракт сроком на 1 год.

Согласно условиям проекта, в Батмане планируется пробурить 8 разведочных скважин. В настоящее время начат процесс транспортировки соответствующего оборудования на территорию.