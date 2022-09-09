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SOCAR выиграл тендер на бурение в Турции

SOCAR выиграл тендер на бурение в Турции Трест комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании (SOCAR) стал победителем тендера на реализацию проекта по бурению нефтегазовых скважин в Батмане, Турция.
Энергетика
9 сентября 2022 г. 15:38
SOCAR выиграл тендер на бурение в Турции

Трест комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании (SOCAR) стал победителем тендера на реализацию проекта по бурению нефтегазовых скважин в Батмане, Турция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, между Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) и Трестом комплексных буровых работ подписан контракт сроком на 1 год.

Согласно условиям проекта, в Батмане планируется пробурить 8 разведочных скважин. В настоящее время начат процесс транспортировки соответствующего оборудования на территорию.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR wins tender for drilling in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Türkiyədə qazma üzrə tenderin qalibi olub

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