SOCAR впервые провел 3D OBN сейсмическое исследование на Каспийском море

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые на Каспийском море успешно завершила 3D OBN сейсмическое исследование на мелководной части месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азнефть" SOCAR.

Сообщается, что высокоточные данные, полученные в результате исследования, охватившего территорию площадью 247,6 км² на месторождении, эксплуатируемом ПО "Азнефть", позволят более детально изучить геологические пласты, тектонические разломы и коллекторы, усовершенствовать геологическую модель месторождения и уточнить цели бурения.

Проект является важным шагом с точки зрения расширения применения компанией SOCAR передовых геофизических технологий на Каспийском море и более точной оценки будущего потенциала месторождений, находящихся в длительной эксплуатации, с помощью современных технологий.