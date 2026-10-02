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    SOCAR впервые провел 3D OBN сейсмическое исследование на Каспийском море

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 11:11
    SOCAR впервые провел 3D OBN сейсмическое исследование на Каспийском море

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые на Каспийском море успешно завершила 3D OBN сейсмическое исследование на мелководной части месторождения "Гюнешли".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азнефть" SOCAR.

    Сообщается, что высокоточные данные, полученные в результате исследования, охватившего территорию площадью 247,6 км² на месторождении, эксплуатируемом ПО "Азнефть", позволят более детально изучить геологические пласты, тектонические разломы и коллекторы, усовершенствовать геологическую модель месторождения и уточнить цели бурения.

    Проект является важным шагом с точки зрения расширения применения компанией SOCAR передовых геофизических технологий на Каспийском море и более точной оценки будущего потенциала месторождений, находящихся в длительной эксплуатации, с помощью современных технологий.

    SOCAR впервые провел 3D OBN сейсмическое исследование на Каспийском море
    SOCAR впервые провел 3D OBN сейсмическое исследование на Каспийском море

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) ПО Азнефть Каспийское море
    Фото
    SOCAR Xəzər dənizində ilk dəfə 3D OBN seysmik tədqiqatı aparıb
    Фото
    SOCAR completes first-ever 3D OBN seismic survey in Caspian Sea
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