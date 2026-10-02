İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    SOCAR Xəzər dənizində ilk dəfə 3D OBN seysmik tədqiqatı aparıb

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:54
    SOCAR Xəzər dənizində ilk dəfə 3D OBN seysmik tədqiqatı aparıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Xəzər dənizində ilk dəfə "Günəşli" yatağının dayazsulu hissəsində 3D OBN seysmik tədqiqatını uğurla tamamlayıb.

    Bu barədə "Report" SOCAR-ın "Azneft" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, "Azneft"in istismar etdiyi yataqda 247,6 km² ərazini əhatə edən tədqiqat nəticəsində əldə olunan yüksək dəqiqlikli məlumatlar geoloji layların, tektonik qırılmaların və kollektorların daha ətraflı öyrənilməsinə, yatağın geoloji modelinin təkmilləşdirilməsinə və gələcək qazma hədəflərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan verəcək.

    Bu layihə SOCAR-ın Xəzər dənizində qabaqcıl geofiziki texnologiyaların tətbiqini genişləndirməsi və uzun müddətdir istismarda olan yataqların gələcək potensialını müasir texnologiyalar vasitəsilə daha dəqiq qiymətləndirməsi baxımından mühüm addımdır.

    SOCAR Xəzər dənizində ilk dəfə 3D OBN seysmik tədqiqatı aparıb
    SOCAR Xəzər dənizində ilk dəfə 3D OBN seysmik tədqiqatı aparıb

    Xəzər dənizi Neft-qaz hasilatı Günəşli yatağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    Foto
    SOCAR впервые провел 3D OBN сейсмическое исследование на Каспийском море
    Foto
    SOCAR completes first-ever 3D OBN seismic survey in Caspian Sea
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti