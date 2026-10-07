Rubio: İran ABŞ ilə anlaşma əldə etmək şansını qaçırdı
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2026
- 13:12
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İran öz nüvə proqramına dair ABŞ ilə razılaşma əldə etmək üçün çoxsaylı imkanlardan istifadə edə bilmədi.
"Report"un "Al Jazzera" telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ-nin Yunanıstanda səfərdə olan dövlət katibi Marko Rubio mətbuat konfransı zamanı bildirib.
O əlavə edib ki, İran Hörmüz boğazı üzərində "tam nəzarəti itirib".
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