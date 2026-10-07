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    Rubio: İran ABŞ ilə anlaşma əldə etmək şansını qaçırdı

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:12
    Rubio: İran ABŞ ilə anlaşma əldə etmək şansını qaçırdı

    İran öz nüvə proqramına dair ABŞ ilə razılaşma əldə etmək üçün çoxsaylı imkanlardan istifadə edə bilmədi.

    "Report"un "Al Jazzera" telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ-nin Yunanıstanda səfərdə olan dövlət katibi Marko Rubio mətbuat konfransı zamanı bildirib.

    O əlavə edib ki, İran Hörmüz boğazı üzərində "tam nəzarəti itirib".

    Marko Rubio Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası ABŞ-İran danışıqları
    Рубио: Иран не смог воспользоваться возможностями для достижения согласия с США
    44 - Tezliklə
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