Рубио: Иран не смог воспользоваться возможностями для достижения согласия с США

Иран не смог воспользоваться многочисленными возможностями для достижения соглашения с США по своей ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazzera, об этом заявил находящийся с вихзитом в Греции госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции в Афинах.

Он добавил, что Иран "потерял полный контроль" над Ормузским проливом.

По данным греческого издания Kathimerini, в рамках своего визита Рубио провел переговоры с главой МИД Греции Георгиосом Герапетритисом, заявил о том, что прочные отношения между Грецией и Соединенными Штатами имеют решающее значение в условиях глобальной неопределенности, включая ситуацию в Ормузском проливе и Красном море.

У него запланирована встреча и с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.