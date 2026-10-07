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    Рубио: Иран не смог воспользоваться возможностями для достижения согласия с США

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 13:00
    Рубио: Иран не смог воспользоваться возможностями для достижения согласия с США

    Иран не смог воспользоваться многочисленными возможностями для достижения соглашения с США по своей ядерной программе.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazzera, об этом заявил находящийся с вихзитом в Греции госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции в Афинах.

    Он добавил, что Иран "потерял полный контроль" над Ормузским проливом.

    По данным греческого издания Kathimerini, в рамках своего визита Рубио провел переговоры с главой МИД Греции Георгиосом Герапетритисом, заявил о том, что прочные отношения между Грецией и Соединенными Штатами имеют решающее значение в условиях глобальной неопределенности, включая ситуацию в Ормузском проливе и Красном море.

    У него запланирована встреча и с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

    Марко Рубио Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Переговоры между США и Ираном Соединенные Штаты Америки (США) Греция Кириакос Мицотакис
    Rubio: İran ABŞ ilə anlaşma əldə etmək şansını qaçırdı
    MiniBoss
    MiniBoss

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