Рубио: Иран не смог воспользоваться возможностями для достижения согласия с США
- 07 октября, 2026
- 13:00
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Иран не смог воспользоваться многочисленными возможностями для достижения соглашения с США по своей ядерной программе.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazzera, об этом заявил находящийся с вихзитом в Греции госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции в Афинах.
Он добавил, что Иран "потерял полный контроль" над Ормузским проливом.
По данным греческого издания Kathimerini, в рамках своего визита Рубио провел переговоры с главой МИД Греции Георгиосом Герапетритисом, заявил о том, что прочные отношения между Грецией и Соединенными Штатами имеют решающее значение в условиях глобальной неопределенности, включая ситуацию в Ормузском проливе и Красном море.
У него запланирована встреча и с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.