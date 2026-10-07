İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanın qardaş dəstəyini həmişə xatırlayacağıq

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:14
    Ukrayna səfiri: Azərbaycanın qardaş dəstəyini həmişə xatırlayacağıq

    Kiyev Bakının dəstəyini, xüsusilə də Ukraynanın enerji sisteminə ciddi ziyan vuran hücumlar fonunda yüksək qiymətləndirir.

    "Report"un Sumqayıt bürosunun xəbərinə görə, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyasının yola salınması mərasimində jurnalistlərə bildirib.

    "Biz Azərbaycanın dəstəyini çox yüksək qiymətləndiririk. Ölkəmizə edilən bu yardıma görə Prezident İlham Əliyevə, hökumətə və Azərbaycan xalqına minnətdarıq. Bunu heç vaxt unutmayacağıq və sizin qardaş dəstəyinizi həmişə xatırlayacağıq", - diplomat qeyd edib.

    İlham Əliyev Yuri Qusev Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardımı Ukrayna
    Посол Украины: Высоко ценим поддержку Азербайджана
    Ukrainian Ambassador: We highly value Azerbaijan's support
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti