Посол Украины: Высоко ценим поддержку Азербайджана
Внешняя политика
- 07 октября, 2026
- 13:11
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Киев высоко ценит поддержку Баку, особенно на фоне атак, нанесших серьезный ущерб энергетической системе Украины.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на церемонии отправки очередной партии гумпомощи Украине.
"Мы очень ценим поддержку Азербайджана. Благодарны президенту Ильхаму Алиеву, всему правительству и всему народу Азербайджана за эту братскую помощь нашей стране. Мы никогда этого не забудем и всегда будем помнить о братской поддержке с вашей стороны", - отметил дипломат.
Ukrayna səfiri: Azərbaycanın qardaş dəstəyini həmişə xatırlayacağıq
Ukrainian Ambassador: We highly value Azerbaijan's support
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