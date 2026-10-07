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    Посол Украины: Высоко ценим поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 13:11
    Посол Украины: Высоко ценим поддержку Азербайджана

    Киев высоко ценит поддержку Баку, особенно на фоне атак, нанесших серьезный ущерб энергетической системе Украины.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на церемонии отправки очередной партии гумпомощи Украине.

    "Мы очень ценим поддержку Азербайджана. Благодарны президенту Ильхаму Алиеву, всему правительству и всему народу Азербайджана за эту братскую помощь нашей стране. Мы никогда этого не забудем и всегда будем помнить о братской поддержке с вашей стороны", - отметил дипломат.

    Ильхам Алиев Юрий Гусев Азербайджано-украинские отношения
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