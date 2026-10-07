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    Nazir: "Suvarma suyunun gecikdirilməsi aqrar sığorta ödənişi ilə kompensasiya olunur"

    ASK
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:20
    Nazir: Suvarma suyunun gecikdirilməsi aqrar sığorta ödənişi ilə kompensasiya olunur

    Azərbaycanda suvarma suyunun gecikdirilməsi fermerə aqrar sığorta ödənişi ilə kompensasiya olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, suvarma suyunun vaxtında verilməsi və fermerlərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı məsələ bu gün aqrar sığorta çərçivəsində həllini tapıb: "Bir neçə hal olub ki, su fermerə vaxtında verilməyib və ya su təminatı gecikdirilib. Fermer isə aqrar sığorta çərçivəsində sonradan öz vəsaitini bərpa edə bilib. Üçüncü tərəflərin vurduğu zərər Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən qarşılanır və bu məsələ hazırda tənzimlənir. Sadəcə, fermer öz məhsulunu üçüncü tərəflərin yarada biləcəyi risklərə qarşı sığortalamalıdır".

    Nazir vurğulayıb ki, maya dəyərindən aşağı satma məsələsi ilə bağlı Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən bazar qiymətlərinin sığortalanması mexanizmi təklifi var: "Həmin təklif hazırda dövlət qurumları arasında razılaşdırma mərhələsindədir. Təəssüf ki, razılaşdırmadan hələ tam keçməyib. Bu təklif razılaşdırıldıqdan sonra yəqin ki, müvafiq olaraq Nazirlər Kabinetinə, daha sonra Prezident Administrasiyasına və Milli Məclisə qanun dəyişiklikləri layihəsi təqdim olunacaq. Bundan sonra həmin məsələ də Aqrar Sığorta çərçivəsində həllini tapa bilər".

    Məcnun Məmmədov Kənd təsərrüfatı Milli Məclis Azərbaycan Nazirlər Kabineti Aqrar Sığorta Fondu (ASF)
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