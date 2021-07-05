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SOCAR: В районе извержения вулкана не проводились буровые работы

SOCAR: В районе извержения вулкана не проводились буровые работы В районе извержения вулкана отсутствует какая-либо инфраструктура SOCAR.
Энергетика
5 июля 2021 г. 13:15
SOCAR: В районе извержения вулкана не проводились буровые работы

В районе извержения вулкана отсутствует какая-либо инфраструктура SOCAR.

Об этом сообщил Report начальник отдела геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фархад Ибадов.

По его словам, на этом участке не проводились какие-либо буровые работы.

"Все разведочные скважины, на которых велось бурение, закрыты. Эти скважины постоянно контролируются. Информация в прессе о том, что якобы эти скважины открыты, абсолютно необоснованна", - сказал Ф.Ибадов.

Отмечается, что в связи с наблюдаемым вчера пламенем на Каспии, SOCAR заявил, что все морские платформы и промышленные объекты компании продолжают свою деятельность в нормальном режиме. На острове Дашлы, расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала, примерно в 30 км от берега, наблюдалось естественное горение газов грязевого вулкана. На момент наблюдения пламя шло на убыль, вблизи нет никакой нефтяной инфраструктуры. В результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, в прошлом также наблюдались выбросы метана и других горючих газов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Vulkanın baş verdiyi ərazidə heç bir qazma işləri aparılmayıb

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