​SOCAR в прошлом году экспортировал из порта Джейхан около 18 млн. тонн сырой нефти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В декабре 2015 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 852 764 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 15% меньше по сравнению с декабрем 2014 года.

За январь-декабрь прошлого года из порта Джейхан экспортировано 17 931 459 тонн или на 12% меньше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.