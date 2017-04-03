SOCAR в первом квартале экспортировал из порта Джейхан 3,9 млн тонн сырой нефти

© Courtesy İmage

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 3 906 969 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на март пришлось 1 185 458 тонн нефти.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.