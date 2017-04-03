SOCAR в первом квартале экспортировал из порта Джейхан 3,9 млн тонн сырой нефти

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 3 906 969 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на март пришлось 1 185 458 тонн нефти.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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