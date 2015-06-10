​SOCAR в мае увеличила перечисления в ГФСЗ

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сумма перечислений, осуществленных Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) в бюджет страны за май 2015 года, составила 132 миллиона 96 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, это на 39 040 тысяч, или же 22,81% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за май текущего года SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты 11 миллионов 248 тысяч манатов, что на 84 тысячи манатов, или 0,75% больше аналогичного периода прошлого года.

За январь-май 2015 года компания перечислила в госбюджет 605 миллионов 42 тысячи манатов, что на 217 миллионов 616 тысяч манатов, или же 26,47% меньше аналогичного периода прошлого года.

За январь-май 2015 года перечисления в Государственный фонд социальной защиты составили 57 миллионов 842 тысячи манатов.