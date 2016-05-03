 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​SOCAR в этом году произвел более 32 тысяч метров бурильных работ

    В этом году сданы в эксплуатацию 14 новых пробуренных скважин

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-апреле этого года произвела бурильные работы протяженностью 32 040 метров.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на апрель приходится 5 631 метр бурильных работ.

    Отметим, что все из них относятся к эксплуатационным работам.

    Кроме того, что в апреле переданы в эксплуатацию 4, с начала года - 14 новых пробуренных скважин. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi