​SOCAR в этом году произвел более 32 тысяч метров бурильных работ

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-апреле этого года произвела бурильные работы протяженностью 32 040 метров.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на апрель приходится 5 631 метр бурильных работ.

Отметим, что все из них относятся к эксплуатационным работам.

Кроме того, что в апреле переданы в эксплуатацию 4, с начала года - 14 новых пробуренных скважин.