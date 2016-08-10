​SOCAR в этом году добыл 3,7 млрд. кубометров газа

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 3,693 млрд. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в этом году добыча природного газа компании сократилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На июль приходится 531 млн. кубометров от общего объема добычи. Добыча газа в июле сократилась на 12% в годовом исчислении.

В январе-июле текущего года по Азербайджану добыто 17,481 млрд. кубометров газа, из них 2,543 млрд. кубометров приходится на июль. Добыча газа по Азербайджану в январе-июле этого года выросла на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.