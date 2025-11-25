Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 14:56
    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2026 году планирует начать реализацию крупнейшей в своей истории программы сейсмических исследований.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по развитию резервуаров SOCAR Мурад Сеидов во время панельной дискуссии на "Каспийской технической конференции-2025 SPE" в Баку.

    По его словам, предстоящие работы направлены на более точное картографирование запасов на зрелых месторождениях: "В условиях ограниченного бюджета мы должны правильно фокусироваться на участках, создающих наибольшую ценность. Сейсмическая программа, которую мы осуществим в 2026 году, станет крупнейшей в истории SOCAR, и ее ключевая цель - точное определение подземных ресурсов".

    Он добавил, что помимо сейсмики SOCAR совместно с международными партнерами, включая Baker Hughes, Halliburton и SLB (бывшая Schlumberger), ведет и другие виды работ по сбору данных.

    "Технологическое сотрудничество является ключевым фактором для снижения неопределенности. Только после правильного определения целей можно приступать к полномасштабному восстановлению месторождений", - отметил он.

    Каспийская техническая конференция SPE-2025 SOCAR сейсморазведка запасы углеводородов
    SOCAR 2026-cı ildə tarixinin ən böyük seysmik proqramına başlayacaq
    SOCAR to launch its largest seismic survey program in 2026

    Последние новости

    15:24

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие
    15:12

    Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRC

    Финансы
    15:11

    Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиями

    Другие страны
    14:56

    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

    Энергетика
    14:47

    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

    Другие страны
    14:41
    Фото

    Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:37

    СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

    Другие страны
    14:32

    Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризам

    Футбол
    14:28
    Фото

    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей