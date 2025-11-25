SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2026 году планирует начать реализацию крупнейшей в своей истории программы сейсмических исследований.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по развитию резервуаров SOCAR Мурад Сеидов во время панельной дискуссии на "Каспийской технической конференции-2025 SPE" в Баку.

По его словам, предстоящие работы направлены на более точное картографирование запасов на зрелых месторождениях: "В условиях ограниченного бюджета мы должны правильно фокусироваться на участках, создающих наибольшую ценность. Сейсмическая программа, которую мы осуществим в 2026 году, станет крупнейшей в истории SOCAR, и ее ключевая цель - точное определение подземных ресурсов".

Он добавил, что помимо сейсмики SOCAR совместно с международными партнерами, включая Baker Hughes, Halliburton и SLB (бывшая Schlumberger), ведет и другие виды работ по сбору данных.

"Технологическое сотрудничество является ключевым фактором для снижения неопределенности. Только после правильного определения целей можно приступать к полномасштабному восстановлению месторождений", - отметил он.