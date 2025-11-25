İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    SOCAR 2026-cı ildə tarixinin ən böyük seysmik proqramına başlayacaq

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 14:44
    SOCAR 2026-cı ildə tarixinin ən böyük seysmik proqramına başlayacaq

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 2026-cı ildə tarixinin ən geniş seysmik proqramını həyata keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu SOCAR-ın rezervuarların inkişafı üzrə meneceri Murad Seyidov "SPE Xəzər Texniki Konfransı-2025" çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şirkət gələn ildən yetkin yataqlarda ehtiyatların daha dəqiq xəritələnməsi üçün SOCAR tarixində ən böyük seysmik tədqiqat proqramına start verəcək:

    "Məhdud büdcə şəraitində ən böyük dəyər yaradan sahələri düzgün hədəfləməliyik. 2026-cı ildə həyata keçirəcəyimiz seysmik proqram SOCAR-ın tarixində ən genişmiqyaslı fəaliyyət olacaq və əsas məqsəd yeraltı ehtiyatların dəqiq müəyyən edilməsidir", - M.Seyidov deyib.

    O əlavə edib ki, seysmik işlərlə yanaşı, digər məlumat toplama prosesləri də "Baker Hughes", "Halliburton" və "Schlumberger" kimi beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə aparılır:

    "Qeyri-müəyyənliyin azaldılması üçün texnoloji əməkdaşlıq əsas amildir. Yalnız düzgün hədəfləri müəyyən etdikdən sonra yataqların tammiqyaslı canlandırılmasına investisiya yatırmaq mümkündür", - o vurğulayıb.

    SPE Xəzər Texniki Konfransı-202 SOCAR Murad Seyidov
    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования
    SOCAR to launch its largest seismic survey program in 2026

    Son xəbərlər

    15:23

    "Il Meridiano Sport": "Qarabağ" hər kəsi sürprizlərə alışdıran bir komandadır

    Futbol
    15:17
    Rəy

    ABŞ-Çin münasibətində azalan gərginlik – Trampın Ukrayna üzrə "sülh planı"na təsiri - ŞƏRH

    Analitika
    15:15

    Onlayn qumarda əldə edilən pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:14

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    15:12

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    15:10

    SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir

    Energetika
    15:07

    Azərbaycan və Bruney liderləri bir-birilərini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    15:06
    Foto

    Azərbaycan və Rumıniya arasında hüquqi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:05

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmaqla ağrılı günlərimiz arxada qaldı

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti