Штаб: Спасены 33 нефтяника - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "По последним данным спасены 33 человека. Спасательная операция продолжается", заявили Report в созданном в связи с происшествием штабе.

*** 13:20

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Два человека из шлюпки пересажены на спасательный корабль".

Об этом Report сообщили из созданного в связи с происшествием штаба производственного объединения "Азнефть" SOCAR.

Согласно информации, к спасательным операциям привлечены сотрудники Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) и МЧС Азербайджана.

Спасательный операции проводились с воздуха посредством вертолетов и с моря посредством кораблей: "Согласно предварительным данным, два человека спасены и доставлены на корабль".

В штабе отметили, что руководители SOCAR пока еще находятся на месте происшествия: "Все руководство компании во главе с президентом Ровнагом Абдуллаевым, находятся на месте происшествия. Спасательные операции продолжаются".

Отметим, что сильная буря 4 декабря примерно в 17:40 вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар.

В связи с этим спасательные бригады МЧС провели эвакуационные работы на пожарных кораблях "Вихрь-9" и "Топаз" Каспийского мореходства, а также буксире "Самир Гулиев" и "Avyor”.