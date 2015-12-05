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    Штаб: Спасены 33 нефтяника - ОБНОВЛЕНО

    Спасательная операция продолжается

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/  "По последним данным спасены 33 человека. Спасательная операция продолжается", заявили Report в созданном в связи с происшествием штабе. 

    *** 13:20

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Два человека из шлюпки пересажены на спасательный корабль".

    Об этом Report сообщили из созданного в связи с происшествием штаба производственного объединения "Азнефть" SOCAR.

    Согласно информации, к спасательным операциям привлечены сотрудники Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) и МЧС Азербайджана. 

    Спасательный операции проводились с воздуха посредством вертолетов и с моря посредством кораблей: "Согласно предварительным данным, два человека спасены и доставлены на корабль".

    В штабе отметили, что руководители SOCAR пока еще находятся на месте происшествия: "Все руководство компании во главе с президентом Ровнагом Абдуллаевым, находятся на месте происшествия. Спасательные операции продолжаются".

    Отметим, что сильная буря 4 декабря примерно в 17:40 вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар.

    В связи с этим спасательные бригады МЧС провели эвакуационные работы на пожарных кораблях "Вихрь-9" и "Топаз" Каспийского мореходства, а также буксире "Самир Гулиев" и "Avyor”.

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